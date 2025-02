Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, indicó en entrevista con Correo que los cambios en el reglamento de inspección técnica no eximen de responsabilidades a la Municipalidad de Trujillo por el colapso del techo del mall Real Plaza.

Quienes otorgaron la licencia de funcionamiento en el municipio en 2007, ¿tienen también responsabilidad directa o indirecta en el caso?

No necesariamente. Pero lo que hay que ver es la primera etapa: la elaboración del expediente y los planos; y la segunda etapa: si se hizo de manera correcta o no, porque los plazos son ajustados por fiestas, en algunos casos, de fin de año. Luego se deben revisar las condiciones de seguridad y estructurales.

¿El hecho de que la ley diga que la inspección es ocular exonera de responsabilidad a la actual gestión de la Municipalidad de Trujillo?

De ninguna manera. Ellos son los responsables de garantizar la seguridad y firman el certificado de que cumple o no cumple, y han dicho que sí cumple. Cada una de las observaciones que están ahí, han dicho que sí cumple, que no hay ningún tipo de humedad, fisura, que todo está perfecto. Para tener un certificado de seguridad, tienes que tener 20 sobre 20. Si tienes 18, no te dan el certificado.

¿Entonces hay responsabilidad?

Sí. Sí hay una grave responsabilidad. Ellos tienen un registro fotográfico y debieron haber subido con una escalera de gato a hacer la inspección del techo para saber si había humedad, agua estancada o una grieta.

¿Se pudo evitar esta tragedia?

Por supuesto. La palabra final se dará en el peritaje. Pero es como cuando uno va al médico cirujano y él deriva al cardiólogo. Sin embargo, el médico cirujano sabe. Entonces, sí hubo muchas señales previas de una rotura de este tipo (...). Han aparecido fotos en las que se ve que las columnas fueron reforzadas. Entonces, ahí ya sabían que había un problema. Está bien que tengan sus permisos, pero sabían del problema. ¿Qué tipo de estudios se realizaron para verificar que no se expongan las vidas de las personas? Al enterarse de ello, debieron contratar a un ingeniero especialista. Discúlpeme, pero estoy indignada porque también hubo arquitectos que estuvieron ahí (en el Real Plaza) y me cuentan que la empresa no quiere cubrir todos los gastos.

¿Podría detallar eso?

Uno de los afectados, al que conozco, está en la clínica y han activado el seguro como parte de la empresa propietaria, pero en el seguro hay partes que te cubren y otras que no.

¿Cubre solo una parte?

Sí. Por eso, cuando la empresa dice “estamos pagando”, debería aclarar si es una parte o todo. Y además, debería hacerlo para un tratamiento posterior.

¿Por qué el alcalde de Trujillo trata de decir, indirectamente, que no es su responsabilidad sino de la PCM o del Gobierno por las modificaciones a las normas para el ITSE?

Cuando a una persona le preguntan si tiene responsabilidad o no, puede responder que no y busca echarle la culpa a otro.