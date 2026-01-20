El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Senado por el distrito electoral del Callao del partido Renovación Popular, lista que incluye a la actual congresista Patricia Chirinos, quien busca repetir el plato.

Por ahora, esa posibilidad de que Chirinos postule a la reelección, se mantiene en suspenso.

Patricia Chirinos no se ha pronunciado sobre la declaratoria de improcedencia. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)

MOTIVOS

De acuerdo con la resolución que emitió el JEE del Callao, Renovación Popular no cumplió con presentar la lista completa de sus candidatos al Senado, pues solamente se registró a Félix Enrique Morales Ubillús y a Patricia Rosa Chirinos Venegas.

El primero fue elegido mediante elecciones primarias, mientras que la segunda fue nombrada mediante una designación directa.

La resolución menciona que a Renovación Popular “no le correspondía designar a ningún candidato directamente para el Senado en el Callao”.

En consecuencia, se contravienen las normas de la democracia interna electoral.

Además, el JEE mencionó que el partido no cumplió con presentar la lista completa de candidatos al Senado.

#OJO El JEE del Callao declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Senado por la región Callao del partido Renovación Popular. Esto incluye la candidatura de la actual congresista Patricia Chirinos que busca la reelección. pic.twitter.com/5g7oU2wd6j — Sofía López (@SofiaLopezLl) January 19, 2026

POSIBILIDAD

El caso contra Patricia Chirinos fue notificado el 17 de enero.

La congresista puede apelar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que en última instancia determinará si su candidatura procederá o no.

Al cierre de esta edición, ni la parlamentaria ni la agrupación se han referido al tema.

Por el contrario, Chirinos publicó en sus redes sociales un video para promocionar su candidatura.

“Peleo y alzo mi voz porque el Perú no se rinde y la injusticia no se normaliza. Peleo por los trabajadores, las ollas comunes, los niños, los pescadores del Callao y la democracia. ¡Nadie va a defenderte como yo!”, escribió en X.