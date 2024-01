La defensa legal de la fiscal de la Nación inhabilitada, Patricia Benavides, a cargo de Jorge del Castillo, ha denunciado un presunto amedrentamiento por parte de la Fiscalía hacia su defendida. En este contexto, Del Castillo afirmó que los vouchers de depósitos bancarios encontrados en la residencia de la exmagistrada serían falsos.

Durante una entrevista con la prensa, el abogado de Benavides relató que esta mañana un grupo de seis “licenciados” se presentó de manera inesperada en la casa de la exfiscal de la Nación para entablar una conversación con ella respecto a unos supuestos pagos que le habrían hecho. Según la narración de Del Castillo, estos individuos serían presuntamente miembros de las Fuerzas Armadas. No obstante, afirmó que pese a que aún no se ha confirmado que estos hombres pertenezcan al Ejercito, ya tiene las identidades de los sujetos.

“Este es un acto propio de guerra psicológica. Tendrían que ir a buscar a la fiscal a una hora que sabían que yo no estaba para amedrentar a la familia. Ese es el tema”, denunció Jorge del Castillo.

De acuerdo a lo expuesto por los abogados de la inhabilitada fiscal, esta mañana, precisamente a las 10 a. m., estas seis personas llegaron a la vivienda de Benavides a fin de increparle por una serie de abonos que hicieron a una cuenta a nombre de la investigada a fin de que se proceda con “una ley de reconocimiento del Congreso”. Cabe señalar que, estos presuntos pagos tienen fecha del 25 al 27 de noviembre, precisamente los días en los que se realizó el allanamiento a la vivienda de Benavides.

No obstante, ella no reconoce estos pagos y al revisar su registro bancario, estos supuestos ingresos no figuran en el historial, por lo que se cree que se trataría de una persona que ha usurpado la identidad de Benavides.

“La doctora Benavides ha ido al banco y no tiene plata ni en la cuenta ni tiene giros pendientes”, expresó el excongresista.

Del Castillo precisó que los sujetos presentados 3 vouchers de depósitos, pero que serían hasta 17 depósitos a la cuenta que llevaba el nombre de Patricia Benavides. El exparlamentario afirmó que se tomarán acciones legales contra las seis personas que llegaron hasta la casa de Benavides Vargas.

Asimismo, el también abogado de Benavides, Juan Peña Flores, anunció que se planteara una denuncia por robo de identidad contra la persona que habría suplantado la identidad de Patricia Benavides para “pedir favores o beneficiarse con favores políticos”.

Por otro lado, denunciaron una “guerra psicológica” y “amedrentamiento” contra la investigada fiscal. Según lo expuesto por el aprista, “gente especialista en este tipo de cosas” habrían preparado estos pagos para “intentar quebrar moralmente” a Patricia Benavides.

