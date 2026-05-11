La defensa legal del expresidente Pedro Castillo anunció que volverá a solicitar un indulto luego de que su pedido anterior fuera rechazado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. El abogado Walter Ayala indicó en RPP, que prepara una nueva estrategia para insistir en la liberación del exmandatario.

El letrado señaló que esperará la notificación oficial de la resolución antes de presentar un nuevo recurso. Según explicó, primero necesita revisar los argumentos que motivaron la decisión adoptada por las autoridades.

Espera fundamentos de la resolución

Ayala informó que hasta el momento no ha recibido el documento formal emitido por la Comisión de Gracias Presidenciales. Indicó que ese documento será clave para determinar si el expediente puede corregirse o si será necesario iniciar un nuevo trámite.

“No he recibido ninguna notificación por parte de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia. Se ha hecho público que ha sido declarado inadmisible, pero no sé los fundamentos y tampoco sé si esa resolución se puede subsanar”, manifestó.

Defensa buscará nueva estrategia

El abogado sostuvo que el rechazo de una solicitud no impide presentar un nuevo pedido ante la vía administrativa correspondiente. Por ello, adelantó que buscará replantear el caso con argumentos distintos a los utilizados anteriormente.

La defensa evalúa los pasos legales que seguirá una vez que tenga acceso al contenido completo de la resolución. El objetivo es determinar cuál será la nueva ruta para insistir en el beneficio solicitado.

El último viernes, el Ministerio de Justicia informó que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el recurso presentado por Castillo. La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria realizada el 30 de abril de 2026.

Según explicó la entidad, este tipo de solicitudes deben cumplir con requisitos documentarios establecidos para iniciar su trámite. En este caso, el expediente presentado no reunía las condiciones exigidas por la normativa vigente.

No hay otros trámites en curso

El Ministerio de Justicia también informó que actualmente no existe otra solicitud pendiente relacionada con beneficios penitenciarios o gracias presidenciales para el exjefe de Estado. Esa situación podría cambiar si la defensa presenta un nuevo expediente.

Castillo permanece afrontando procesos judiciales mientras su equipo legal evalúa nuevas acciones. La presentación de una nueva solicitud dependerá de la revisión de los argumentos expuestos en la resolución oficial.