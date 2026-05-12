El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su preocupación por los problemas registrados durante las Elecciones 2026 y señaló que existieron irregularidades vinculadas al sistema utilizado en los comicios.

El titular de la Defensoría del Pueblo precisó en Exitosa que la institución no toma posición a favor de partidos o candidatos. Sin embargo, sostuvo que sí corresponde advertir deficiencias detectadas durante el proceso.

Al referirse a las responsabilidades por lo ocurrido, señaló que los problemas deben ser asumidos de manera conjunta por los organismos electorales.

“Lo cierto es que han habido irregularidades, negligencia grave ocasionado por el sistema. Se está hablando esto de manera parcial. Fallaron determinados funcionarios de la ONPE, pasó lo que pasó, pero fallaron también los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto se responde como sistema, no se responde aparte”, explicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, alertó sobre presuntas “irregularidades y negligencias graves” generadas por el sistema durante las elecciones, señalando que algunos funcionarios de la ONPE y el Jurado Nacional de… pic.twitter.com/SbagxOMmrX — Exitosa Noticias (@exitosape) May 12, 2026

Cuestiona uso del sistema STAE

Josué Gutiérrez también se refirió al informe elaborado por su institución tras supervisar la jornada electoral. En esa línea indicó que uno de los principales problemas detectados estuvo relacionado con la implementación del sistema STAE en Lima y Callao.

El funcionario consideró que la aplicación de este mecanismo no fue adecuada. Según explicó, el sistema requería condiciones previas para funcionar correctamente.

Explicó que la plataforma debió quedar instalada con anticipación para operar sin inconvenientes durante la jornada electoral. Por otro lado, indicó que debía existir personal suficiente para brindar soporte técnico.

Segunda vuelta será con sistema convencional

El defensor informó que la Defensoría ya presentó recomendaciones para la próxima jornada electoral. Entre ellas figura el retorno al mecanismo tradicional de votación para la segunda vuelta.

“Ya se tomó la decisión he insistido para que la segunda vuelta no esté con el sistema STAE, además, necesita hacer algunos ajustes adicionales. Vamos a volver al sistema convencional, todo el país va a tener unas elecciones convencionales como siempre ha ocurrido”, aseguró.

Finalmente, señaló que el objetivo es fortalecer la confianza de la población en el proceso electoral. Recordó que en una eventual segunda vuelta ajustada, la transparencia será un elemento clave.