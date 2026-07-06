El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, planteó declarar en emergencia el sistema de justicia tras la detención preliminar del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Tinco Luján, investigado por presunta corrupción y organización criminal.

“Primero hay que reconocer que el sistema de justicia debe declararse en emergencia lo más rápido posible. Los cambios tienen que ser así, fuertes para dar señales de autoridad, pues si no son cambios fuertes es un maquillaje”, señaló a Canal N.

Gutiérrez aclaró que su propuesta no es autoritaria ni intervencionista. “Lo que estoy hablando es de que estos modelos que estamos recibiendo no deben ser el modelo que de aquí a cinco años tiene que entregarse”, precisó.