El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pronunció sobre la ley que establece límites en el referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución, ley que fue observada el último jueves por el presidente Pedro Castillo.

Para Gutiérrez, la norma no es inconstitucional. “En el Perú no hay otra forma de hacer una reforma constitucional y que esta no pase por el Congreso, de forma que a mí la norma no me parece inconstitucional”, precisó en RPP.

El debate surge a raíz de la Ley N° 00644/2021-CR que establece cambiar los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (26300) y establece determinados límites sobre el referéndum.

Específicamente, la norma señala que no puede someterse a referéndum el cambio parcial o total de la Constitución, sin que esto se haya aprobado previamente por el Congreso con mayoría absoluta de sus miembros.

CRÍTICA

La premier Mirtha Vásquez mostró su preocupación por la ley aprobada por el Congreso.

“Lo que no podemos permitirnos como país democrático es limitar al ciudadano un derecho tan importante como realizar un referéndum, impulsar un referéndum”, dijo a la prensa.

La jefa del Gabinete Ministerial, señaló que desde la perspectiva del Gobierno, la norma tiene “varios visos de inconstitucionalidad”.

Finalmente, Vásquez hizo un llamado a los congresistas a fin de que evalúen la norma considerando “la democracia y un Estado participativo que no limite el derechos de los peruanos”.

Mirtha Vásquez: "Lo que no podemos permitirnos como país democrático es limitar al ciudadano un derecho tan importante como realizar un referéndum". (Foto: PCM)

Por su parte, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, utilizó su redes sociales para referir que al aprobar la mencionada ley, se suprime la democracia directa como derecho.

“La Constitución reconoce la democracia representativa y la democracia directa. La autógrafa del PL 644/2021-CR suprime esta última al confiscar el derecho de los peruanos de participar en la actividad legislativa mediante referéndum, sin la intermediación de otras instituciones”, escribió en Twitter.