El cronograma electoral para el 2026 continúa hoy, domingo 7 de diciembre, con la realización de las elecciones internas en 37 organizaciones políticas por la modalidad de delegados.

Proceso

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, la modalidad por delegados exige dos votaciones. La primera, en la que la militancia elige a los delegados y la segunda, que se realizará hoy, en la que estos decidirán la fórmula presidencial y las listas de diputados, senadores y parlamentarios andinos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que para este proceso están convocados 1206 delegados de tres alianzas electorales y 34 organizaciones políticas a nivel nacional. También se adelantó que se instalaron 77 mesas en 31 locales de 31 distritos a nivel nacional. Además, el proceso será desde las 08:00 hasta las 15:00 horas.

La ONPE adelantó también que de acuerdo al reglamento de las elecciones primarias, el órgano electoral central de la agrupación política es la instancia responsable de comunicar a dicho organismo los resultados de la elección de los delegados.

En ese sentido aclaró que, en el caso de la controversia surgida en Acción Popular, los nombres de los delegados fueron comunicados a través del Registro de Elecciones Primarias por la presidenta del Comité Electoral Nacional de la lamá, Cinthia Pajuelo Chávez.

Proclamación

Si bien este proceso se realizará hoy, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que su institución tiene como plazo hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados de las primarias.