Durante una conferencia de prensa, la suspendida fiscal de la Nación confirmó que presentó una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi tras constantes calificativos en su agravio. Asimismo, la Fiscal inhabilitada sostuvo que le envió una querella al titular del Parlamento luego de que este no se rectificara tras llamarla ¨desquiciada¨.

“Primero me había tildado de aliada del terrorismo y de economías ilegales, y luego, cuando me dijo por primera vez que era desquiciada. […] No se rectificó. Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor” declaró para Infobae.

Asimismo, Espinoza sostuvo que solicitó 1 millón de soles como reparación civil contra el congresista y cuya cantidad donará al Hospital de Neoplásicas para los niños que padecen cáncer. La magistrada aseguró que confía en ganar la querella contra el congresista de Fuerza Popular y remarcó que no dispondrá del dinero

“Para mí ni un centavo. ¿Por qué? Porque si ha habido una falta de respeto, una difamación que ha mellado mi honor personal[…] Y que este señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama” aseguró ante la prensa.