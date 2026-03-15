La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue elegida como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2026-2028, tras imponerse en la segunda vuelta electoral con cerca del 60 % de los votos .

Su contendor, el abogado Humberto Abanto Verástegui, obtuvo el 33,9 % de los sufragios.

La elección se definió en balotaje luego de que ninguno de los candidatos superara el 50 % en la primera votación realizada a fines de febrero. En esa etapa, Espinoza y Abanto fueron los postulantes con mayor respaldo entre los abogados habilitados del gremio, lo que los llevó a disputar la segunda vuelta.

(Foto: GEC)

Durante la campaña, ambos aspirantes presentaron propuestas orientadas a fortalecer la institucionalidad del colegio, defender el ejercicio de la abogacía y abordar la situación de la Caja de Previsión del gremio.

Delia Espinoza también planteó impulsar auditorías internas, promover mayor participación en el debate jurídico y mejorar los servicios para los agremiados.

El CAL oficializó su victoria tras el cómputo final de votos. Espinoza, candidata con el número 3, obtuvo 29.371 votos, mientras que Abanto, con el número 11, alcanzó 16.591.

Además, se registraron 303 votos en blanco y 2.636 nulos, con una participación total de 48.901 agremiados. El proceso electoral fue supervisado por el comité electoral y notario público, que validaron las 134 actas de votación.