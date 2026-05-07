La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, solicitó al presidente José Balcázar observar parcialmente la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

En un oficio dirigido al mandatario, denunció irregularidades en el trámite legislativo de la norma.

Delia Espinoza cuestionó la incorporación “a último minuto” de una disposición complementaria que impide a personas inhabilitadas para funciones públicas ocupar cargos directivos en colegios profesionales . Según el documento, esta medida vulnera el artículo 20 de la Constitución Política del Perú.

“La autógrafa tiene serios cuestionamientos de fondo, al imponer impedimentos para la elección de futuros directivos en colegios profesionales”, enfatiza el oficio remitido al Ejecutivo.

El CAL también advierte que las modificaciones no fueron debatidas ni puestas en conocimiento del Pleno del Congreso antes de su aprobación, lo que invalida el procedimiento.

Por ello, Espinoza pidió al presidente observar la norma para que el Congreso la reevalúe, elimine el texto cuestionado y corrija el trámite. Argumentó que el jefe de Estado debe velar por el cumplimiento de la Constitución, conforme al artículo 118 de la Carta Magna.

El CAL rechaza el uso arbitrario del Congreso el 30/04. Modificaciones sin transparencia vulneran el orden constitucional.

🚨Exhortamos a la ciudadanía a la vigilancia y a exigir respeto a la Constitución. pic.twitter.com/r5XBBFsmgH — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) May 3, 2026