El Poder Judicial admitió a trámite la querella interpuesta por la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por la presunta comisión del delito de difamación agravada.

“Se advierte que la querellante Delia Milagros Espinoza Valenzuela tiene legitimidad para promover la acción penal privada. (...) El relato, conforme ha expuesto, sería constitutivo del delito de difamación agravada previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”, indican en la resolución.

Mediante la resolución, se dispuso notificar al querellado para que, si así lo estima conveniente, responda a la imputación dentro del plazo que establece la ley.

Asimismo, en su escrito, Delia Espinosa solicitó que se establezca una reparación civil de un millón de soles, como resarcimiento por los presuntos daños a su honor e imagen, según el sustento de la parte demandante.

Es preciso señalar que la admisión de la querella no constituye aún una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del denunciado, ya que el proceso deberá continuar con la actuación de pruebas y la exposición de los alegatos de ambas partes ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Cabe recordar que, en noviembre de 2025, la exfiscal suprema exigió al entonces encargado del Congreso una rectificación, luego de que fuera calificada como ‘proterrorista’ y se realizaran afirmaciones en ese sentido, según informó su abogado, Julio Huerta Barrera.