La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que la mayoría de los ministros que habían sido elegidos por Hernando de Soto juraron como parte de su gabinete, y además relató cómo vivió su designación como titular de la PCM.

La primera ministra indicó que, durante el proceso de conformación del gabinete que iba a ser encabezado por Hernando de Soto, ella figuraba dentro del grupo de técnicos que serían ratificados, específicamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, propuesta que ya contaba con la aprobación del presidente José Balcázar.

“Nos convocan el día martes ‘a partir de las 8, 8:30 vayan llegando’ y nos dicen ‘la juramentación va a ser a las 12:00 p.m.’. Nosotros incluso avisamos a nuestras familias, yo avisé a mi familia: ‘Vengan poco antes de las 12’. Me llamaron para decirme: ‘Usted va a ser ministra de Economía, venga a juramentar’”, declaró en una entrevista con Canal N.

De acuerdo con Miralles, cuando ya se encontraba en el lugar junto a los ministros seleccionados por Hernando de Soto, se les comunicó que la ceremonia de juramentación sería reprogramada para las 6:00 p.m.

“[¿A quienes se encontró?] Básicamente todos los que juramentaron como ministros, por eso, ya esa lista se supone que estaba consensuada, entonces, ¿qué pasa? Estamos ahí y nos dicen: ‘Bueno, ya no va a ser a las 12, va a ser a las 6 de la tarde’, y después, como al mediodía, se nos dice: ‘Se cancela la juramentación’ y nos dicen: ‘Bueno, retírense’”, manifestó.

Asimismo, la premier afirmó que se encontraban “prácticamente, todos los que hemos jurado”, precisando que solo una persona no llegó a asumir el cargo, pese a que estaba prevista su designación en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Tras conocer que la juramentación había sido postergada, Denisse Miralles señaló que, junto a los ministros que iban a ser ratificados, decidió reunirse con el mandatario para expresarle la necesidad de contar con un gabinete de manera urgente, debido a la situación de emergencia que se registra en el sur del país a causa de las intensas lluvias.

“Esto es gravísimo, porque hemos estado ya una semana, ya varios actos de gobierno que no se podían emitir, tienes a la población que está sufriendo una emergencia y no puedes actuar, esto se lo tenemos que trasladar al presidente, tiene que entender la urgencia de no tener un gabinete”, expresó.

Fue entonces cuando, según relató la primera ministra, Balcázar les comunicó que Hernando de Soto decidió a última hora no aceptar el cargo, al considerar que aún debían aprobarse cambios adicionales en la conformación de su gabinete. Ante esa situación, el jefe de Estado le ofreció a Miralles asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.