La presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles informó este viernes que el Gobierno peruano responde activamente a la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular tras una fuga en el ducto de Megantoni, Cusco. Durante un evento sobre resultados del comercio exterior 2025, la premier resaltó la presencia constante del Gabinete ante múltiples alertas nacionales que demandan atención inmediata.

El Ejecutivo implementa medidas urgentes para enfrentar tanto la crisis energética como desastres naturales por intensas lluvias en varias regiones. Miralles subrayó que el equipo ministerial despliega recursos completos desde el primer día del incidente en el ducto operado por la empresa Transportadores de Gas del Perú.

La evaluación técnica determina el alcance del corte que afecta a miles de taxistas y transportistas dependientes del combustible. Autoridades priorizan el suministro para hogares y transporte público mientras la industria migra temporalmente a alternativas más costosas.

La premier compartió ante la prensa su visión sobre la capacidad de respuesta del Gobierno en situaciones críticas. Ella destacó el compromiso institucional con declaraciones que enfatizan la acción inmediata y responsable.

“Somos un Gabinete presente, por ello estamos actuando con urgencia y responsabilidad frente a los desafíos. Hemos tenido una emergencia por la zona del Cusco, en Megantoni y estamos atendiendo desde el primer día con un equipo bastante completo.”

Miralles precisó que las acciones buscan minimizar impactos económicos en sectores vulnerables afectados por la interrupción. El Gobierno evalúa plazos para reparar el ducto aunque no puede precisar una fecha definitiva de normalización.

Otras prioridades del Estado incluyen respuesta al fenómeno de El Niño Costero que generó daños en diversas zonas del país. Ministros de Estado recorrieron las áreas afectadas para supervisar directamente las labores de mitigación y asistencia.

El Ejecutivo mantiene foco en garantizar elecciones transparentes y seguras en el calendario establecido. La lucha contra la inseguridad ciudadana representa otro eje central de la agenda gubernamental actual