La premier Denisse Miralles se mostró confiada en que el Congreso otorgué el voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza, al considerar que sus integrantes están demostrando compromiso con el país y con las principales demandas de la población.

Tras su participación en el foro “Unidos contra la Anemia: Alianzas Transformadoras en OxI (Obras por Impuestos)”, la premier indicó que e l Ejecutivo viene preparando su presentación ante el Parlamento y destacó la importancia de garantizar que los ciudadanos se sientan seguros de cara al próximo proceso electoral .

Asimismo, informó que desde la Presidencia del Consejo de Ministros ya se enviaron los oficios para coordinar reuniones con las distintas bancadas parlamentarias antes de su exposición ante el pleno del Legislativo.

Señaló que existe total flexibilidad para fijar las fechas de estos encuentros, los cuales podrían concluir la próxima semana.

El Gabinete que lidera Miralles tiene previsto presentarse ante el Congreso el miércoles 18 de marzo, donde expondrá la política general del Gobierno y solicitará el voto de investidura.

Abastecimiento de gas

En otro momento, la jefa del Gabinete se refirió al abastecimiento de gas tras el incidente registrado en el KP43, en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. Indicó que la prioridad es restablecer el servicio, dando preferencia a los hogares y a las industrias estratégicas, mientras se determinan las causas y responsabilidades del hecho.

Finalmente, señaló que se espera que el restablecimiento del suministro se concrete en un plazo menor a 14 días, por lo que las autoridades realizan un seguimiento diario a las acciones adoptadas.