La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que desde la próxima semana emprenderá reuniones oficiales con todas las agrupaciones políticas del Parlamento peruano. Esta iniciativa busca asegurar el respaldo legislativo necesario para que su gabinete pueda continuar gobernando con normalidad en el contexto actual de crisis política.

Las conversaciones incluirán citas directas con la mesa directiva del Congreso para organizar la agenda parlamentaria y preparar las presentaciones formales del equipo ministerial. Miralles destacó que su gestión se fundamentará en un enfoque técnico, libre de cualquier militancia partidaria que pueda generar desconfianza entre las distintas bancadas.

La jefa del gabinete mostró confianza en que las fuerzas legislativas antepondrán los intereses del país por encima de sus posiciones políticas particulares. Según sus palabras, el Parlamento evaluará exclusivamente las propuestas concretas del Ejecutivo destinadas al beneficio directo de la población peruana.

En cuanto a las críticas sobre algunos integrantes de su equipo ministerial, Miralles precisó que todos los titulares de cartera han presentado información completa sobre las indagaciones judiciales que pesan en su contra. El Consejo de Ministros mantiene un compromiso firme de transparencia ante cualquier requerimiento de las autoridades competentes.

La permanencia de cada ministro está sujeta a un escrutinio permanente de su labor y antecedentes personales. La premier dejó claro que se realizarán ajustes en la composición del gabinete si las circunstancias lo demandan para preservar la idoneidad técnica del gobierno.

Estas reuniones previas tienen como propósito disminuir las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo antes de la exposición oficial ante el Pleno congressional. Fuentes del gobierno indicaron que el diálogo directo contribuirá a disipar interrogantes sobre la trayectoria profesional de los funcionarios públicos.

Miralles reiteró que su administración mantiene las puertas abiertas para dialogar con todas las representaciones políticas sin establecer diferencias ni preferencias. La construcción de acuerdos amplios resulta esencial para sostener la gobernabilidad y cumplir las metas sociales definidas por el Ejecutivo central.

El perfil independiente de la presidenta del Consejo de Ministros, sin vínculos partidarios, facilitará el contacto con los voceros de las distintas bancadas parlamentarias. Su condición neutral pretende establecer un canal de comunicación profesional que evite enfrentamientos institucionales innecesarios entre poderes del Estado.

La prioridad absoluta de esta gestión, según enfatizó Miralles, debe ser el bienestar de los ciudadanos peruanos en medio de la compleja coyuntura que atraviesa el país. El diálogo se presenta como el instrumento más eficaz para consolidar la estabilidad política que el Perú requiere en este momento crítico.

¿Hasta cuándo puede solicitar voto de confianza?

El nuevo gabinete cuenta con un plazo constitucional máximo de treinta días desde su juramentación para concurrir al Congreso y solicitar formalmente la confianza legislativa. En el caso del equipo ministerial presidido por Denisse Miralles, esta presentación debería concretarse a más tardar el 26 de marzo ante el Pleno parlamentario.

Para lograr la aprobación del voto de confianza se necesita una mayoría simple de los congresistas presentes durante la sesión correspondiente. Si asisten los 130 legisladores completos, el gobierno requeriría al menos 66 votos afirmativos para obtener el respaldo parlamentario necesario.