La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, acaba de jurar como nueva presidenta del Consejo de Ministros este martes 24 de febrero.

La ceremonia se realiza en el Palacio de Gobierno, donde el presidente José María Balcázar Zelada toma juramento al primer gabinete de su gestión.

Cambio en la conducción del gabinete

La designación de Miralles se produce luego de que no se concretara la anunciada incorporación de Hernando de Soto como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pese a que previamente había confirmado que asumiría el cargo.

Durante la jornada, la ausencia del economista en Palacio reforzó las versiones sobre su salida del proceso de conformación del gabinete.

Nuevo gabinete en contexto de transición

Miralles asume la conducción del Consejo de Ministros en un escenario político marcado por la transición hacia las elecciones generales de 2026.

Se espera que, tras la juramentación, el Ejecutivo detalle los lineamientos y prioridades del nuevo gabinete ministerial.