Improvisado. Así empezó el sexto día del gobierno de José María Balcázar.

Y es que luego de un día de total incertidumbre y descoordinación, el presidente encargado de la República tomó juramento a Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros.

Esto sucedió a pesar de que Presidencia informó el domingo, en un comunicado, que Hernando de Soto sería el premier. Sin embargo, el economista no llegó a un acuerdo con el integrante de Perú Libre sobre los integrantes del Gabinete Ministerial.

En total, se hicieron 13 cambios, incluido el cargo del jefe del Gabinete Ministerial, mientras que seis ministros fueron ratificados (ver infografía).

Sin dar mayores explicaciones, Presidencia indicó que el Gabinete fue conformado “bajo criterios técnicos, responsabilidad política y compromiso democrático”.

“El país requiere firmeza en la conducción económica, una lucha frontal contra el crimen organizado y la preservación de la estabilidad que el Perú necesita”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

Estos son los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial (Infografía: Diario Correo)

PERFIL

Miralles se reunió con Balcázar el viernes en Palacio de Gobierno, incluso, estuvo junto al presidente cuando este anunció el inicio de la obra de la nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión.

También fue captada ingresando a Palacio tres veces el día lunes.

La confianza que ganó con Balcázar no es sorpresa, pues cuando este asumió el cargo en reemplazo del censurado José Jerí, adelantó que no haría cambios en la política económica.

“No podemos llevar al país a ensayos económicos”, aseguró Balcázar.

Denisse Miralles es ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y posee una maestría en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón).

Además, cuenta con estudios especializados en infraestructura y Asociaciones Público–Privadas (APP) en la Harvard Kennedy School (EE. UU.), la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y la Universidad del Pacífico.

Miralles pasó a la PCM y en su reemplazo en la cartera de Economía se nombró a Gerardo Arturo López Gonzales.

Gerardo López es un economista que se desempeñó como viceministro de Economía desde octubre del 2025.

De acuerdo con la declaración jurada que presentó cuando tenía ese cargo, tenía dos carpetas fiscales abiertas del 2024, por los delitos de colusión simple y abuso de autoridad.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/DJkFBSYBuB — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

RATIFICADOS

Uno de los ministros ratificados fue Hugo de Zela en la cartera de Relaciones Exteriores.

No solo es un diplomático con una larga trayectoria en el servicio exterior peruano, sino que durante su permanencia en la gestión de José Jerí, fue el promotor para que el Perú se presente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para establecer límites claros al salvoconducto que solicitó Betssy Chávez, sentenciada por el golpe de Estado.

Otro de los ministros ratificados fue Luis Napoleón Quiroz Avilés en la cartera de Salud, espacio que es considerad por muchos como la cuota de poder de APP.

También fueron ratificados César Manuel Quispe Luján (Producción), Óscar Fausto Fernández Cáceres (Trabajo y Promoción del Empleo), Aldo Martín Prieto Barrera (Transportes y Comunicaciones) y Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Hugo de Zela fue ratificado como canciller. (Foto/Captura: Canal N)

LOS NUEVOS

El factor Dina Boluarte está presente en esta gestión.

Fátima Soraya Altabás Kajatt, quien fue secretaria general de la PCM durante la gestión de Dina Boluarte, juró como ministra de Cultura.

Mientras que Nelly Paredes Castillo, ministra de Agricultura de Boluarte, juró como titular del Ambiente.

Luis Enrique Jiménez Borra juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Antes se desempeñó como viceministro de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas.

Fue militante del partido Aprista hasta el día 11 de abril de 2017.

El ingeniero electricista Ángelo Victorino Alfaro Lombardi juró como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Uno de sus cargos más recientes fue en la administración de empresas estatales como gerente general de Electro Oriente S.A.

Él militó por 10 años en el partido Perú Posible.

El nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo es José Fernando Reyes Llanos.

Antes fue director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y gerente general (de forma temporal) del Instituto Nacional de Salud (INS), viceministro encargado de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el Ministerio de Trabajo, así como gerente de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).