José Palacios Obregón, abogado de los 16 suboficiales implicados en el caso de “Los policías albañiles” por el que es investigado el aún comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, sostuvo que han presentado una denuncia contra la máxima autoridad de la Policía por incumplir el mandato de la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, que ordenaba que deje el cargo con la suspensión de sus derechos por 18 meses.

El letrado sostuvo que, si bien a partir de mañana el general Víctor Zanabria pasa al proceso de adaptación civil con lo que pierde el cargo y comando de la Policía para que a partir del 1 de enero del 2026 pase a la situación de retiro por años de servicio, desde que se emitió la disposición judicial, continuó ocupando el cargo de comandante general de la PNP de manera ilegal.

“Se está denunciando el delito de desobediencia a la autoridad. No se trata solo del tiempo que le quedaba, sino de la obligación de respetar el mandato judicial. Lo que queremos evitar es que luego pueda ocupar otro cargo público, incluso ministerial”, advirtió el abogado, insinuando un posible respaldo político desde el Gobierno central.

Palacios recordó que la apelación presentada por la defensa del general Zanabria está pendiente de resolución.

ESPERA

La Sala deberá convocar a una audiencia en los próximos días para definir si ratifica o no la suspensión de sus derechos que solicitó la Fiscalía Anticorrupción que está próxima a presentar la acusación contra el aún jefe máximo de la Policía por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada por el caso conocido como “policías albañiles” .

Como se recuerda, el caso se remonta al 2020, cuando Víctor Zanabria siendo jefe de la IX Macrepol, presuntamente ordenó que un grupo de efectivos realizaba trabajos en el patio de la región policial en lugar de patrullar las calles.

DINERO

Son 17 mil 500 soles los que la Fiscalía presume que fueron apropiados por el todavía jefe de la PNP.