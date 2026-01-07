Se le pasó la mano. La congresista Kira Alcarraz es, una vez más, protagonista de un grave incidente. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima la denunció por agredir físicamente a uno de sus fiscalizadores durante una operación de control vehicular.

De acuerdo con la denuncia presentada a la Policía, el hecho ocurrió cuando personal del SAT intervino en San Juan de Miraflores el automóvil en el que la parlamentaria se trasladaba, vehículo que tenía orden de captura por una deuda de 1327 soles por multas de tránsito.

Debido a que Alcarraz no consiguió evitar el internamiento del auto, la legisladora abofeteó al fiscalizador y le arrebató su teléfono celular.

Indignación

Conocido el incidente, el SAT rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra su personal y subrayó que el comportamiento de las autoridades debe ser siempre ejemplar y conforme a la legalidad, independientemente de las investiduras.

Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “inaceptable” la conducta de Alcarraz y anunció que ha solicitado a la Comisión de Ética Parlamentaria que investigue el caso. Agregó que no puede haber “complicidades inadmisibles” ante hechos de esta naturaleza.

El presidente de Ética, Elvis Vergara, confirmó que se promoverá una denuncia de oficio conforme al artículo 11 del Código de Ética. “Rechazo toda agresión o violencia: ningún parlamentario está por encima de la ley”, añadió.

En la misma línea, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó de “lamentable” el episodio de violencia y resaltó que “los cargos son efímeros”. Instó a que quienes ejercen funciones públicas cumplan las normas.

“Si no se actúa de forma adecuada, cumpliendo con el pago de papeletas, infracciones podemos haber cometido muchísimas, pero hay que ser claros en reconocer cuando hay una falta”, puntualizó.