Una guardería ubicada dentro de la sede central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en Lima, es investigada tras conocerse una denuncia por presuntos maltratos y discriminación contra los niños que allí se atienden, hijos de trabajadores de la propia institución.

En el dominical de Panorama, se difundió un audio como parte de la denuncia, donde se escucha a una cuidadora dirigirse de forma impaciente a un menor durante la hora de alimentación: "Hey Come! (...) Tienes en la boca, apúrate, apúrate, mastica (...) No tienes otro buzo para irte, está todo sucio (...) Pasa lo que tienes ahí, pásalo, para darte agua", se le escucha decir a María S., identificada por una extrabajadora, quien señaló que estas acciones serían habituales en el trato diario.

Una extrabajadora del Wawa Wasi “Caritas Felices” , consultada vía telefónica, indicó que este tipo de conducta era considerada normal tanto por la coordinadora como por la cuidadora del lugar. “Tragas como chancho; era una conducta que para ellas era normal, tanto para la coordinadora como para la cuidadora (…) Pero lamentablemente no pudimos hacer mucho. Siempre decían que las puertas están abiertas si no nos gusta cómo trabajan", reveló.

Otra extrabajadora, entrevistada de manera presencial, narró un episodio de maltrato físico durante la alimentación de un niño. “El niño regresaba la comida que no le gustaba, pero lo ponían a la boca otra vez y lo vomitaba”, relató.

Ambas extrabajadoras mencionaron que los comentarios hacia los menores incluían insultos y apelativos discriminatorios por parte de la cuidadora María S., entre ellos calificarlos de “pata chueca” o “cerdo”. Incluso, en un video se muestra cómo la misma cuidadora cuestionada se encontraba durmiendo en pleno horario laboral, cuando debería estar velando por la seguridad de los niños.

VISITA DE DEFENSORÍA

Tras conocerse la denuncia, personal de la Defensoría del Pueblo acudió el pasado viernes 3 de julio al local de la guardería, que atiende a niños de 0 y 3 años, y constató las condiciones del servicio. La institución explicó posteriormente que corresponde a la Fiscalía hacerse cargo de las investigaciones y formular la denuncia penal correspondiente.

María S., identificada como la cuidadora presuntamente responsable de los maltratos denunciados, sería una de las personas investigadas dentro de este proceso.

COMUNICADO DE LA MIMP

Edith Betzabeth Pariona Valer es la encargada de esta entidad que no habría protegido los derechos de los menores. Debido a la difusión de las imágenes y audios, la institución emitió un comunicado, precisando que estas evidencias no corresponden a la gestión actual.

La entidad detalló que, desde el inicio de la actual gestión, se han implementado diversas acciones para fortalecer el servicio de la cuna del MIMP, entre ellas la contratación de una trabajadora social y una ingeniera alimentaria para garantizar la inocuidad de los alimentos, evaluaciones antropométricas a los menores, una inspección técnica con participación de la Municipalidad de Lima y personal de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MIMP para prevenir situaciones de riesgo.

Así también, dispuso la renovación de parte del mobiliario y encuestas de clima laboral al personal.

“El viernes 3 de julio, se ha dispuesto derivar el caso ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que, previa investigación, se realicen las acciones inmediatas para el retiro del personal mencionado en la citada denuncia”, refiere el comunicado.