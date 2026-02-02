El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, se presentó este martes ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, donde se abordó la “problemática y solución para los vehículos sin placas en circulación”. Sin embargo, su exposición dejó más interrogantes que respuestas concretas sobre cuándo se resolverá el desabastecimiento de placas, especialmente para motocicletas.

En declaraciones a la prensa, Prieto anunció la existencia de un proyecto de Decreto Supremo con medidas excepcionales para enfrentar la crisis, aunque evitó precisar plazos claros para su implementación.

“Tenemos ya un proyecto de Decreto Supremo que establece medidas excepcionales. Esperamos que no necesariamente por mucho tiempo para solucionar este problema”, señaló.

Sin fechas ni cronograma definido

Ante las consultas sobre qué tipo de medidas se aplicarían y desde cuándo, el ministro brindó explicaciones generales, sin detallar un cronograma concreto.

“Por ejemplo, que se respeten las condiciones de seguridad en la placa física, tamaños, números de dígitos. También lo físico, las características de seguridad, la identificación del conductor, del vehículo, etc. O sea, va a ser una placa completamente segura para que se pueda abastecer de inmediato”, indicó.

Como se recuerda, el desabastecimiento de placas azules se originó el 17 de diciembre, tras la suspensión de nuevas matrículas debido a un desacuerdo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Esta situación ha generado un mercado negro de placas, que hoy se comercializan hasta al triple de su precio, principalmente en zonas como el jirón Azángaro, en el Cercado de Lima.

En ese contexto, Prieto señaló que la AAP cuenta con 147 mil placas blancas nuevas en stock, cantidad que, según indicó permitiría cubrir el déficit actual, aunque sostuvo que el Estado no interviene directamente en su distribución.

“He escuchado a la Asociación que tiene 147 mil placas en stock. Placas blancas nuevas. Entonces 147 mil placas solucionan el problema de 47 mil que dicen que hay desabastecimiento. Entonces la pregunta no te la puedo contestar yo, porque el Estado, el MTC, no suministra eso, está entregado a una concesión privada”, afirmó.

Solución “inmediata”, pero sin certeza

Pese a reconocer la urgencia del problema, el titular del MTC insistió en que la solución podría darse en el corto plazo, aunque nuevamente sin precisar fechas ni mecanismos claros.

“Yo creo que va a ser de inmediato, solo es cuestión de que la mesa técnica se ponga de acuerdo, porque nosotros hemos traído una propuesta que hay que discutirla”, sostuvo.

La sesión concluyó sin anuncios concretos sobre cuándo se normalizará la entrega de placas, mientras miles de vehículos continúan circulando sin matrícula, en un contexto de creciente informalidad y mercado negro.