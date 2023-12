La última encuesta Datum para el Comercio reveló que la presidenta Dina Boluarte cierra el primer año de su gestión con una aprobación del 9% en todo el territorio nacional, siendo esta la cifra más baja reportada durante su gobierno.

Según el estudio realizado del 1 al 6 de diciembre del presente año, la desaprobación a la jefa de Estado ascendió al 85%. No obstante, en sectores socioeconómicos A/B, Boluarte alcanza una aceptación del 15%, mientras que en los sectores C, D y E, la aprobación no supera el 9%, marcando el porcentaje más bajo desde que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Por otro lado, el Congreso llega al 88% de rechazo, con una aprobación del 7%, una caída importante considerando que el mes pasado registró un 11% de aprobación. Pese a la notable desaprobación del Parlamento, las reformas políticas promovidas por el referido poder del Estado tienen un ligero respaldo: el 38% está de acuerdo con la bicameralidad, mientras que el 48% aprueba la reelección inmediata de congresistas, gobernadores y alcaldes.

En esa misma línea, el 73% de los peruanos rechaza el trabajo de la recientemente suspendida fiscal Patricia Benavides, un 15% le brinda su respaldo y un 12% dijo que no sabe. Asimismo, el 63% de los connacionales considera que las acusaciones en su contra son ciertas, un 19% no está de acuerdo y el 18% señaló que no sabe.

Finalmente, el 54% de la población se mostró en desacuerdo con la decisión de suspender al fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo especial que investiga el caso Lava Jato.

TE PUEDE INTERESAR