La más reciente encuesta urbano rural elaborada por CPI y difundida por RPP reveló que el 49.6 % de la población desaprueba la gestión del presidente José María Balcázar. En el mismo estudio, el 14.7 % expresa su aprobación, mientras que un 35.7 % señala no tener una posición definida sobre el desempeño del mandatario.

Los datos reflejan una diferencia entre quienes cuestionan la gestión y quienes la respaldan en el ámbito nacional. Esta brecha se mantiene en niveles similares a los registrados en mediciones anteriores.

En comparación con el estudio realizado en febrero, la desaprobación presenta una variación mínima al pasar de 49.7 % a 49.6 %. La aprobación también muestra un cambio leve, al pasar de 14.1 % a 14.7 %.

Diferencias entre Lima y regiones

En Lima, el nivel de rechazo alcanza el 62.8 %, lo que representa el valor más alto registrado en el estudio. En esta misma zona, el respaldo al mandatario se ubica en 10.9 %.

En el interior del país, la aprobación llega al 16.8 %, mientras que el 42.2 % manifiesta una valoración negativa de la gestión. Estas cifras muestran diferencias respecto a la capital, aunque se mantiene una mayor proporción de desaprobación.

La encuesta fue aplicada en 21 departamentos del país a una muestra de 1 300 personas. El trabajo de campo se realizó entre el 21 y el 23 de marzo de 2026.

El estudio cuenta con un nivel de representatividad del 97.2 % y un margen de error de +/- 2.7 %. Estos parámetros permiten situar los resultados dentro de los estándares habituales de este tipo de mediciones.