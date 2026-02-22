El presidente de la República, José María Balcázar, designó a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del Despacho Presidencial, según una resolución suprema publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La norma cuenta con la firma del jefe de Estado y el refrendo del titular de la PCM, Ernesto Álvarez Miranda.

Aceptan renuncia de Benito Villanueva

En el mismo boletín oficial, se aceptó la renuncia de Benito Roberto Villanueva Haro al citado cargo, agradeciéndole por los servicios prestados.

Villanueva Haro había sido nombrado secretario general del Despacho Presidencial el 16 de octubre, mediante la Resolución Suprema 251-2025-PCM.

Rol clave en Palacio de Gobierno

La Secretaría General del Despacho Presidencial es una instancia estratégica dentro de Palacio de Gobierno, encargada de coordinar la agenda administrativa y el funcionamiento interno del despacho del jefe de Estado.

Con este cambio, el Ejecutivo continúa realizando ajustes en su equipo de confianza en el inicio de la nueva etapa gubernamental.