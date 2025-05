La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se refirió a las investigaciones fiscales que involucran a once ministros del actual gabinete presidido por Eduardo Arana. En declaraciones a Canal N, sostuvo que enfrentar denuncias es parte de la función pública y que muchas de estas no se concretan o son archivadas.

“Como todo funcionario público, estamos sujetos a denuncias”, afirmó León. Añadió que “lo importante es que los ministros han ingresado a trabajar con mucho ahínco y compromiso por el país” .

La titular del Mincetur también reconoció que tiene denuncias pendientes desde su paso por el Ministerio de Educación.

“Tengo dos denuncias de 2014 que nunca me han notificado. He identificado cinco en total, de las cuales cuatro no han llegado a mi conocimiento formal. Una está en trámite y ya presentamos descargos”, señaló.

León explicó que esas denuncias se originaron por su participación en la elaboración de una directiva para concursos docentes.

En otro momento, la ministra anunció que su sector implementará rutas turísticas en las regiones donde estuvo el nuevo papa León XIV, quien antes fue obispo en Chiclayo.