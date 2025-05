La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, afirmó que Dina Boluarte aparece constantemente en los medios para explicar las acciones que toma su Gobierno.

La titular del Mincetur dijo que la presidenta de la República “todos los días” rinde cuentas a la población, además de que cuando Boluarte quiera atender las dudas de la prensa, será mediante un comunicado.

“La presidenta está permanentemente en medios, prácticamente todos los días está dando cuenta al país de las cosas que se vienen haciendo. Y en el momento en el cual se tome la decisión de poder atender, digamos, directamente preguntas y respuestas con la prensa será comunicado a través de su área de Comunicaciones de Palacio”, declaró León a los medios de comunicación.

La ministra refirió que la jefa de Estado “no es una figura decorativa”, sino que en sus apariciones explica las decisiones del Ejecutivo y también aclara alguna noticia vinculada a ella.

“La presidenta es de las personas que aparece todos los días. Pero, dejemos en claro, no solo aparece, no es una figura decorativa, sino que aparece y da cuenta, explica. Si los medios han emitido algún tipo de reportaje, noticia o algo que requiera una aclaración, ella en cada uno de esos espacios brinda aclaraciones”, manifestó.

Desilú León sobre denuncias fiscales a ministros: “Como todo funcionario público, estamos sujetos a denuncias”

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se refirió a las investigaciones fiscales que involucran a once ministros del actual gabinete presidido por Eduardo Arana. En declaraciones a Canal N, sostuvo que enfrentar denuncias es parte de la función pública y que muchas de estas no se concretan o son archivadas.

“Como todo funcionario público, estamos sujetos a denuncias”, afirmó León. Añadió que “lo importante es que los ministros han ingresado a trabajar con mucho ahínco y compromiso por el país”.

La titular del Mincetur también reconoció que tiene denuncias pendientes desde su paso por el Ministerio de Educación.

“Tengo dos denuncias de 2014 que nunca me han notificado. He identificado cinco en total, de las cuales cuatro no han llegado a mi conocimiento formal. Una está en trámite y ya presentamos descargos”, señaló.

León explicó que esas denuncias se originaron por su participación en la elaboración de una directiva para concursos docentes.

En otro momento, la ministra anunció que su sector implementará rutas turísticas en las regiones donde estuvo el nuevo papa León XIV, quien antes fue obispo en Chiclayo.