Despelote en el Gabinete: Salen Miralles y 5 ministros.

A solo un día de lo que iba a ser la presentación del Gabinete Ministerial de Denisse Miralles en el Congreso para pedir el voto de confianza, un nuevo sismo político remeció Palacio de Gobierno y, sorpresivamente, se ejecutaron nuevos cambios en el Ejecutivo.

Miralles estaba citada para hoy pero fue “renunciada” a apenas 21 días de jurar al cargo.

Tras confirmarse la salida de Miralles, el presidente José María Balcázar tomó juramento del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, que proviene de la cartera de Defensa. Antes de ello, se produjeron hechos que mostraron que el Poder Ejecutivo está a la deriva o sometido a oscuros intereses de algunas bancadas del Congreso.

Cambios

Junto a Arroyo, juraron nuevos ministros: Carlos Alberto Francisco, en Defensa; Rodolfo Acuña Namihas, en Economía; José Zapata Morante, en Interior; María Cuadros Espinoza, en Educación; y Edith Pariona Valer, en el Ministerio de la Mujer.

Los que se mantuvieron en sus carteras fueron Hugo de Zela en Relaciones Exteriores, Luis Jiménez Borra en Justicia, Juan Velazco Guerrero en Salud y Felipe Meza Millán en Desarrollo Agrario y Riego.

También continuan Óscar Fernández Cáceres, en Trabajo; César Quispe Luján, en Producción; José Reyes Llanos, en Comercio Exterior y Turismo; y Ángelo Alfaro Lombardi en Energía y Minas.

Completan la lista Aldo Prieto Barrera, en Transportes y Comunicaciones; Wilder Sifuentes Quilcate, en Vivienda; Nelly Paredes del Castillo, en Ambiente; Fátima Altabás Kajat, en Cultura; y Lily Vásquez Dávila, en Desarrollo e Inclusión Social.

Cronología

Antes de la jura en Palacio, la mañana estuvo llena de dudas, conjeturas y especulaciones. Pero ello fue hasta que el retiro del cargo de Miralles se confirmó con el oficio que le envió el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio. Era poco antes de la una de la tarde.

“Durante su gestión, el señor presidente de la República ha valorado su compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos. Al concluir sus funciones, el jefe de Estado desea dejar constancia de su alta estima personal y del reconocimiento institucional por su incansable servicio a la patria”, le dijo Palacio a Miralles.

Sin embargo, después de ese comunicado hecho público, Balcázar pareció desconocer la difusión del documento, pues al ser consultado aseguró a la prensa: “todos los ministros están en sus puestos, nadie ha renunciado”.

Minutos después la Presidencia de la República confirmó el fin del Gabinete Miralles.

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”, publicó a través de la red social X.

Luego de ello, la ex primera ministra formalizó su salida del cargo. “En cumplimiento de dicha solicitud y en estricta observancia de las normas que regulan el ejercicio de los cargos de confianza en el marco del ordenamiento constitucional vigente, hago efectiva la presente renuncia, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 17 de marzo de 2026.”, escribió en su carta de renuncia.

Asimismo, Miralles adjuntó al documento un informe de balance de su gestión correspondiente al periodo en el cargo, en el que dio cuenta de las principales “acciones, decisiones y avances llevados a cabo durante este lapso, como expresión de transparencia y responsabilidad institucional”.

Finalmente, afirmó que su “compromiso con el país no concluye con el cargo”. “Seguiré poniendo mis capacidades y experiencia al servicio del Estado desde donde se requiera y sea más útil par el Perú”.

Cabe precisar que Miralles había convocado a la prensa para presentar el balance de las principales acciones a los 21 días de haber asumido funciones. La cita era a la 1 p.m. No obstante, el evento tuvo que ser cancelado.

Pronunciamiento

Ya en la tarde, luego de jurar, el nuevo premier Arroyo brindó una breve conferencia de prensa en la que señaló que el país necesita estabilidad política.

“Necesita también unidad de sus representantes políticos, ese escel llamado que hacemos hoy, a actuar con responsabilidad pensando en país y en sus ciudadanos”, agregó.

Indicó además que la inversión pública se priorizará en las zonas más necesitadas y que se reforzará la respuesta frente al fenómeno del Niño con todos los recursos necesarios.

Añadió que se dejarán encaminados proyectos clave para la seguridad energética y la continuidad de las actividades productivas.

“Estamos listos para trabajar por el país”, sostuvo.

Reacciones

Algunos legisladores se pronunciaron tras la salida de Miralles. Diego Bazán (Renovación Popular) afirmó que su bancada nunca evaluó respaldar al Gabinete y cuestionó la designación de la expremier por falta de liderazgo.

Entre tanto, Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que inicialmente iban a optar por escuchar a la ministra antes de definir postura y criticó la inestabilidad política tras la salida de Dina Boluarte.

Por su parte, Ruth Luque (Juntos por el Perú) cuestionó la transición ministerial y acusó a las bancadas de priorizar intereses políticos antes que una gestión responsable ante la ciudadanía.