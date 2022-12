Efectivos de la Policía Nacional del Perú en coordinación con un equipo de la Fiscalía Anticorrupción, liderado por la fiscal Marita Barreto, participó este lunes 26 de diciembre en la detención preliminar por diez días de 6 personas investigadas por presuntos ascensos irregulares en la institución.

Según informó el Ministerio Público, los generales son investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo.

En las diligencias se detuvo a los generales PNP Luis Enrique Legua Egocheaga, Nicasio Zapata Suclupe y Manuel Jesús Rivera López. También al Mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón, el suboficial Jorge Tarrillo Gálvez y Óscar Monge Macarlupu.

Cabe precisar que el megaoperativo incluyó un total de 26 allanamientos a nivel nacional, a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la PNP.

Denuncia

El ex subcomandante general PNP Javier Bueno Victoriano denunció a inicios del 2022 que para los ascensos de oficiales en la Policía se habrían realizado cobros. Asimismo, manifestó que quien coordinaba el proceso de ascensos fue el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, y el ex comandante general PNP, Javier Gallardo Mendoza.

“A los investigados se les imputa haber realizado gestiones y/o haber obtenido beneficios económicos indebidos a cambio de favorecer a coroneles que habrían visitado la sede de Palacio de Gobierno antes de lograr el ascenso al grado de general PNP”, precisó el Ministerio Público.