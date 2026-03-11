El Sexto Juzgado de Familia especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó hoy medidas de protección contra el exministro de Energía y Minas del gobierno de Pedro Castillo, Oliverio Muñoz Cabrera (2022), tras una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra una joven de 18 años.

La decisión fue adoptada por la jueza Bertha Uchani Sarmiento, quien dispuso las medidas a favor de la presunta agraviada en su condición de mujer, aunque entre ambas partes no existe una relación familiar o de cercanía.

De acuerdo con la denuncia del 9 de marzo, la joven abordó un vehículo de transporte interprovincial colectivo en el sector conocido como km “48” de la Panamericana Sur con destino a la ciudad de Arequipa. Durante el viaje, el exministro habría entablado conversación con la víctima y le ofreció ayudarla a conseguir trabajo en Lima, señalando que había ocupado un cargo ministerial.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, en un momento del trayecto se quedó dormida y el denunciado habría aprovechado la situación para realizarle tocamientos indebidos. Al despertar, la joven alertó discretamente al conductor del vehículo mediante un mensaje escrito en su teléfono celular.

Tras conocer lo ocurrido, el conductor y su ayudante se dirigieron al puesto policial de Congata, donde se formalizó la denuncia.

Como parte de las medidas de protección, el juzgado ordenó que Muñoz Cabrera se abstenga de realizar cualquier acto de violencia sexual que vulnere la libertad de las personas mediante amenazas, coerción o intimidación.

Asimismo, dispuso que el exministro sea sometido a una evaluación psicológica, cuyo cumplimiento deberá acreditar ante la autoridad judicial. En caso de incumplimiento, podría ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.

El expediente fue remitido al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito de tocamientos indebidos.

