Este lunes, Diego Bazán dijo que su bancada presentará una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en caso las medidas dispuestas por el Ejecutivo luego del atentado en una sede del Ministerio Público en Trujillo no dan resultados en cinco días.

En su intervención en una conferencia de prensa, el congresista pidió acciones al Ejecutivo y señaló que esperarán meses ni semanas, con el objetivo de que se cumplan las medias que fueron anunciadas.

“Lo anuncié y no renuncio a esa postura de que se tienen que tomar de inmediato las acciones y no vamos a esperar meses ni semanas. Vamos a esperar, y se lo he dicho, cinco días para que se den los resultados, si no, por supuesto y se lo digo acá estando a mi lado el ministro, vamos a presentar desde Renovación Popular la moción de censura”, manifestó.

Sobre la ley que restablece la detención preliminar para casos de no flagrancia, Bazán expresó que conversó con Gustavo Adrianzén, quien le indicó que observación presentada por el Ejecutivo recae en un tema de formas de la autógrafa.

“La bancada de Renovación Popular pedirá que se sesione de inmediato o que la Comisión de Justicia sesione de inmediato, haga la corrección y se pueda aprobar sin lugar a duda esta semana, si se convoca a una sesión de la Comisión Permanente del Congreso y con eso ya se daría por solucionado el tema”, sostuvo.

Por otro lado, el parlamentario cuestionó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no haya acudido a la mesa de diálogo para afrontar lo ocurrió en la sede del Ministerio Público en Trujillo.

“Esperaba que hoy la fiscal de la Nación haga un mea culpa y diga también somos responsables, porque yo veo que a diario que la Policía Nacional captura delincuentes, pero que un mal fiscal, que en muchos de los casos están coludidos con la delincuencia los termina liberando”, expresó Bazán.