La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este martes que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley de la soberanía nacional con el objetivo de otorgar un marco jurídico que permita su defensa frente a nuevas amenazas. El anuncio se realizó durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, desarrollada en Palacio de Gobierno.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes”, declaró la mandataria.

Boluarte subrayó que el gobierno no permitirá “que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas” y precisó que la norma buscará ampliar el concepto jurídico de soberanía a la realidad contemporánea.

En su discurso, la jefa de Estado destacó el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la defensa de la patria y aseguró que su gobierno las “reconoce, reivindica y honra”. Asimismo, envió un saludo al pueblo de Tacna por el aniversario de su reincorporación al territorio nacional, destacando la procesión de la bandera como símbolo de unidad y resistencia.

Por otro lado, la mandataria expresó su respaldo a su hermano, Nicanor Boluarte, cuya vivienda fue allanada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunta organización criminal. Dina Boluarte afirmó que el caso fue “armado por algunos fiscales” y sostuvo que continuará gobernando “sin distracciones, consolidando la economía, la paz y la democracia”.

“Desde acá, desde la Casa de todos los Peruanos, les digo a esos fiscales y a esos jueces que esta presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo”, agregó.