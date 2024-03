Mario Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, anunció que la mandataria declarará ante el Ministerio Público el próximo viernes 5 de abril por el caso de los relojes Rolex.

La defensa de Dina Boluarte precisó que durante el allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno, los representantes del Ministerio Público hallaron 10 relojes, los cuales no fueron incautados.

“Tiene muchos relojes, tiene una variedad de relojes que se ha examinado. Es un conjunto de relojes en su domicilio de Palacio de Gobierno. Han sido exhibidos, mostrados, con diferentes marcas, connotaciones”, dijo.

No obstante, el abogado Mario Castañeda no confirmó los relojes en cuestión eran originales. “Han constatado los relojes, han tomado fotografías, y no ha sido incautado ningún reloj. Aproximadamente, unos 10 (...) Hay algunos relojes bonitos, con ciertas apariencias; pero eso deben determinarlo los expertos”, indicó.

Como se sabe, el Ministerio Público realizó el fin de semana un operativo de allanamiento con descerraje en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, con fines de registro e incautación, por el caso de los lujosos relojes “Rolex”, tal como se advierte en la resolución de dicha diligencia.

“Aclarar que el allanamiento -con descerraje de ser el caso- REGISTRO que comprenda ambientes interiores y demás dependencias cerradas, REGISTRO PERSONAL de todos aquellos que se encuentren presentes al inicio de o durante la diligencia con fines de incautación de los relojes Rolex, y documentos que guarden relación con los delitos investigados”, se lee en la resolución de allanamiento a Palacio de Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: