La vacada expresidenta Dina Boluarte no será candidata en las Elecciones Generales 2026, según afirmó su abogado, Juan Carlos Portugal.

“No va a postular. Ella no me lo ha dicho, pero si me lo preguntan a mí, no lo va a hacer. Por lo que hemos conversado, eso no está en sus planes”, expresó a Correo.

Según Portugal, aunque “algunos partidos se acercaron” a la ex jefa de Estado, está enfocada en otras ofertas laborales.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, el letrado había dejado abierta la posibilidad de que la exmandataria spostulara; sin embargo, ahora descartaría definitivamente competir en los comicios.

De esta manera, Boluarte quedaría fuera de la contienda electoral de 2026, mientras sigue en curso la demanda de amparo que interpuso para anular su vacancia como presidenta.