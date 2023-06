La presidenta Dina Boluarte, durante su discurso en la presentación del balance por sus seis meses de gestión, se refirió a lo exfuncionarios que aún intentan desestabilizar al país.

“La violencia no produce nada, produce muerte y pobreza y eso no quiere el Perú. Por ahí andan caminando algunos líderes que ya perdieron su liderazgo con ese ámbito de querer recuperar y ser candidatos en las próximas elecciones. Ustedes también sean portadores de la paz y no de la violencia”, dijo.

“No somos triunfalistas, no cerramos los ojos, estamos trabajando, limpiando la casa y luchando contra la corrupción. Quiero ratificar nuestro compromiso de trabajar seriamente en resolver los problemas históricos”, agregó.

Dina Boluarte estuvo acompañada por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, quien enfatizó que el mayor logro de este gobierno será que el Perú ingrese a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El primer ministro aseveró que el Perú será el país con mayor crecimiento de la región. De lado, anunció que el Ejecutivo propondrá una nueva ley de contrataciones que dinamice la economía y destrabe proyectos e inversiones.