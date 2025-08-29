En su visita a Apurímac, la presidenta Dina Boluarte exhortó a los ciudadanos a mantener la unidad y rechazar cualquier forma de violencia.

“No debemos de caer en esa provocación de violencia”, afirmó la mandataria, al advertir sobre intereses extranjeros detrás de estas acciones.

La jefa de Estado instó a la población a elegir representantes que “hagan respetar la Constitución” y refuercen la democracia y el Estado de derecho. Advirtió además que algunas propuestas políticas representan un “salto al vacío” hacia “estados fallidos”.

Boluarte destacó la importancia de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo para las personas en situación de vulnerabilidad. “Apostemos por más trabajo para nuestras mujeres y hombres”, expresó.