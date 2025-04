La crisis de inseguridad en el país sigue siendo uno de los principales desafíos para el gobierno de Dina Boluarte. Desde su ‘Cuarto de Guerra’, la presidenta expresó que las soluciones a la violencia no serán inmediatas y justificó las dificultades de su administración.

“En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte”, indicó.

A pesar de las críticas por la ineficacia de las medidas, la presidenta destacó que su gobierno sigue implementando “acciones firmes”. Informó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas seguirán intensificando su presencia en las calles.

“No habrá zona de la capital que no sea peinada por la PNP”, aseguró, añadiendo que se reforzará el patrullaje en las áreas con mayor necesidad de seguridad.

Además, Boluarte reveló que se están construyendo más cárceles para albergar a los delincuentes detenidos.