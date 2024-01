Luego que un dominical reveló que Nicanor Boluarte presuntamente usaba a operarios políticos a través de los prefectos y subprefectos designados por el Gobierno de su hermana, la misma Dina Boluarte salió a defender a su familiar y aseguró que este no está participando en la organización de un partido político.

“Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado”, indicó en declaraciones a la prensa.

Cuarto Poder emitió un reportaje y reveló el testimonio de un exprefecto provincial de San Martín, identificado como Armando Villalobos, quien dijo que Guiselda Herrera es la “operadora política” clave para el manejo de los prefectos y subprefectos en apoyo al proyecto de partido político, Ciudadanos por el Perú.

“Sería bueno que también pidan la declaración de los otros subprefectos, no de los cuatro que han presentado ahí tendenciosamente. No voy a hablar más al respecto. Está la fiscalía, que investigue y llegue a la verdad de los hechos”, aseveró Dina Boluarte.

Declaraciones de Dina Boluarte

EL CASO

Según el dominical, Guiselda Herrera era la encargada de manejar a los prefectos y subprefectos de dicha zona del país a favor del proyecto de partido Ciudadanos por el Perú (CPP).

Uno de los testimonios fue el de Armando Villalobos, exprefecto provincial de San Martín, quien señaló que Herrera “es la llave maestra” para acceder al círculo de confianza de Nicanor Boluarte.

En 2021, Herrera fue nombrada como jefa de San Martín del Programa Qali Warma, el programa de alimentación del Midis que era dirigido por la hoy presidenta. Sin embargo, Herrera no duró mucho en el puesto, pues tuvo que salir tras escandalosas denuncias, según el dominical.

De acuerdo con el informe periodístico, en un plenario de noviembre de 2022, ya con el proyecto político en marcha, se decidió que Nicanor Boluarte sea el coordinador nacional de la agrupación Ciudadanos por el Perú y que la profesora Griselda Herrera y Villalobos sean los coordinadores regionales en San Martín.

Según este último, se pidió “lealtad” y trabajar para poder participar en las próximas elecciones del 2026. “Ella tenía el poder, por órdenes de arriba, por órdenes del número dos —que es el señor Nicanor— de ordenar tal prefecto vaya o tal lo cesas”, señaló Villalobos.

Cuarto Poder también aseveró que los prefectos y subprefectos de esta parte del país estaban condicionados a conformar comités de la agrupación política que promovía Nicanor Boluarte.

También a conseguir firmas de afiliados para lograr inscribir al partido. “Si asumieron un cargo de confianza, asumieron sabiendo bien sabiendo bien claro cuál va a ser el trabajo político. Y si este pequeño trabajo de recolectar firmas para nuestra afición (afiliación) del partido político que les encomendaron, si no pueden hacerlo, no lo hagan (...) Y si no, caballero nomás, pongan su cargo a disposición, así de simple”, se lee en un chat presentado por el dominical.

Cuarto Poder buscó entrevistar tanto a Herrera como a Boluarte, pero esto no se concretó.