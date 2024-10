La presidenta Dina Boluarte reafirmó su compromiso con la educación durante la inauguración de la Escuela Bicentenario ‘Rosa Merino’ en el Rímac.

En su discurso, la mandataria destacó su dedicación a mejorar el sistema educativo pese a las críticas hacia su gestión.

“Ese el compromiso de esta presidenta, de esta mujer andina, que no se rinde ante tantas mentiras y tantas críticas”, expresó Dina Boluarte.

Boluarte también aseguró que continuará trabajando por una mejor calidad de vida para los peruanos, enfatizando su deseo de recorrer el país para fortalecer la educación y la salud.

Dina Boluarte no declara a la prensa: “Mi mejor comunicación” es a través de obras

La presidenta Dina Boluarte sigue sin responder a los periodistas por cerca de tres meses y sin declarar a la prensa casi 70 días, y este jueves 3 de octubre reafirmó su decisión de no dar declaraciones, pues refiere que su “mejor comunicación” es a través de las obras.

Como se sabe, el pasado 8 de julio Dina Boluarte compareció ante los medios tras su viaje a China por invitación del mandatario Xi Jinping. Antes de ello, la presidenta habló con la prensa el 5 de abril de 2024. En total, evitó a la prensa durante los últimos 86 días y otros 93 desde abril.

“Duela a quien le duela, por ahí andan unas voces trasnochadas criticando. Algunos por ahí dicen que la presidenta no se comunica desde hace 68 días. Mi mejor comunicación es con ustedes: con trabajo, con resultados, con hechos, con obras. Esa es la comunicación que yo traigo al pueblo”, afirmó durante la inauguración de la I. E. 2099 Rosa Merino en el distrito del Rímac.

Dina Boluarte dio a entender que seguirá sin responder a los periodistas. “Esa es la comunicación que tengo con el pueblo. Esta es la mejor manera en que me comunico, y lo hemos demostrado con la entrega de cada obra y cada proyecto. Seguiremos avanzando y comunicándonos de esta manera” , refirió.

La mandataria hizo un llamado a la unidad nacional para avanzar hacia un mejor futuro para los niños y niñas del Perú, enfatizando la importancia de ofrecer educación de calidad como base del progreso social y económico.

Sin embargo, enfatizó que “ante tantas mentiras y tantas críticas” no se va a rendir y no perderá el tiempo en esas situaciones . Ante las críticas a su gobierno, Dina Boluarte Zegarra sostuvo que ella es una “mujer andina que no se rinde”.

