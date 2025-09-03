Dina Boluarte expresó las condolencias del Gobierno, del pueblo peruano y las suyas propias al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, tras el asesinato del diplomático Zetro Leonardo Purba en Lima.

A través de una comunicación oficial en X (antes Twitter), Boluarte garantizó que se adoptarán las acciones necesarias para identificar y detener a los autores de este hecho.

Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en el Perú, fue atacado a balazos la noche del lunes en una calle del distrito de Lince.

El diplomático había llegado al país hace cinco meses junto a sus dos hijos, con quienes residía en un departamento del mismo distrito.

La presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra expresó las condolencias del Gobierno, del pueblo peruano y la suya propia al presidente Indonesio, Prabowo Subianto, por el asesinato del diplomático de su país en Perú.



Mediante comunicación, le aseguró que se… — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 3, 2025

Ministerio de Exteriores de Indonesia exige esclarecer asesinato de su funcionario en Lima

El Ministerio de Exteriores de Indonesia expresó su profundo pesar por el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de su embajada en Lima, y demandó a las autoridades peruanas una investigación rigurosa que permita identificar y capturar a los responsables.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Exteriores transmitió sus condolencias a la familia del diplomático, padre de tres hijos, y solicitó al Gobierno peruano garantizar el proceso de repatriación del cuerpo a su país. Purba, de 40 años, se desempeñaba como joven canciller organizador y residía desde hace cinco meses en la capital peruana.

El crimen ocurrió la noche del lunes en el distrito limeño de Lince, cuando el funcionario regresaba en bicicleta a su domicilio tras cumplir su jornada laboral. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), sicarios lo interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones. Aunque fue trasladado aún con signos vitales a la clínica Javier Prado, en San Isidro, los médicos confirmaron su deceso al llegar.