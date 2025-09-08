El presidente del Foro Económico Mundial (WEF), Børge Brende, extendió una invitación a la mandataria peruana Dina Boluarte para participar en la Reunión Anual 2026 que se llevará a cabo en Davos-Klosters, Suiza, del 19 al 23 de enero, informó hoy la Misión del Perú en Ginebra.

A través de un comunicado en la red social X, la misión diplomática destacó que esta invitación reviste especial importancia para la proyección internacional del Perú, al representar una plataforma estratégica para reafirmar el compromiso del país con el multilateralismo, la sostenibilidad y la cooperación público-privada.

“Es una valiosa oportunidad para mostrar los avances nacionales en desarrollo socioeconómico, inclusión social y gobernanza ambiental, así como para posicionar al Perú en debates globales sobre sostenibilidad, gobernanza económica e innovación”, señaló la representación peruana.

La misión subrayó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios económicos, la presencia del Perú en Davos contribuiría a consolidar su imagen como actor confiable y comprometido dentro de la comunidad internacional.

Asimismo, resaltó que el foro permitirá sostener encuentros bilaterales de alto nivel, participar en discusiones estratégicas sobre los principales temas de la agenda global y dialogar directamente con CEO de empresas transnacionales, fomentando así nuevas oportunidades de inversión para el país.