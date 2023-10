Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia en reemplazo del vacado expresidente Pedro Castillo, se desencadenaron una serie de protestas en el Perú que exigían su renuncia al cargo y un adelanto de elecciones generales.

Sin embargo, el foco principal de las manifestaciones se reportó en el sur del país y, todo parece indicar que desde entonces la mandataria ha optado por no viajar a determinadas regiones.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, la presidenta Boluarte registra 29 viajes al interior del Perú hasta la fecha, de los cuales, solo seis fueron al sur.

La presidenta Boluarte ha viajado al interior del país en 29 oportunidades. Foto: Randy Reyes

CIFRAS

El primer viaje que realizó la mandataria se dio recién el 30 de diciembre de 2022, es decir, 23 días después de asumir el cargo.

La región que visitó fue Cusco, específicamente para sostener una reunión con la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Radio y Televisión en el Cusco- CNRTV de Medios Locales.

Su viaje se dio en medio de protestas en varias regiones del país que pedían su renuncia, lo que habría motivado a que no se desplace al interior del país durante el mes de enero de este año.

El siguiente viaje al sur que realizaría sería en Arequipa el 7 de febrero para la entrega de ayuda humanitaria para damnificados por un huaico y el 1 de agosto para la inauguración de una obra.

El 24 de junio viajó a Ayacucho para un encuentro con agricultores por el día del campesino, mientras que el 27 y 28 de agosto se trasladó a Tacna para participar de una sesión del Consejo de Ministros y una ceremonia por el aniversario de la región.

A diferencia de los seis viajes que realizó la presidenta Boluarte al sur, al norte ha viajado 15 oportunidades, es decir, más de la mitad de sus viajes se dieron en esa zona.

En febrero de 2023, viajó a Piura y Lambayeque. Aunque la mayoría de actividades estaban relacionadas con inauguraciones, visitas o ceremonias, hubo una mesa diálogo por la paz y la gobernabilidad.

En marzo estuvo en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad para atender la emergencia por las lluvias. En abril regresaría a Piura para una reunión informativa con los ministros sobre el trabajo que realizaban por las lluvias, así como para inspeccionar trabajos de drenaje.

Por otro lado, la jefa de Estado viajó en ocho ocasiones a regiones que son parte de la sierra norte, el centro y el oriente.

El 2 de marzo se trasladó a Loreto para una ceremonia y una reunión con autoridades, mientras que el 8 de junio inauguró el IV Congreso de Emprendedores.

También viajó a Ucayali para la inauguración de un hospital, así como a Amazonas para la reapertura de la Fortaleza Kuélap y sostener un encuentro con la población de Chachapoyas.

En Huánuco participó de la inauguración de una comisaría y un puente el 1 de setiembre.

Finalmente, viajó a Junín en tres oportunidades para la ceremonia por el 199° aniversario de la Batalla de Junín, para inaugurar un puente y un proyecto de transmisión eléctrica.

En resumen, la presidenta viajó una vez en diciembre de 2022 una vez, mientras que en 2023 viajó en enero (0), febrero (3), marzo (6), abril (1), mayo (0), junio (4), julio (0), agosto (6), setiembre (2) y octubre (6) (ver infografía).

Estos son los viajes de la presidenta Boluarte al interior del país. (Infografía: Diario Correo)

EXCLUIDOS

Son al menos 10 las regiones que la presidenta no ha visitado desde que tomó el mando.

Estas son Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y San Martín.

Los puntos antes mencionados se han distinguido -en su mayoría- por mostrar una posición en contra de Boluarte.

Por ejemplo, en la provincia de Carhuaz, región de Áncash, un grupo de alumnos desfiló bajo cánticos de “Dina asesina”.

En regiones como Ica, hubo un bloqueo durante varios días en el Barrio Chino, como parte de las protestas contra el Gobierno de Boluarte; situación similar que se registró en Moquegua donde se cerraron los mercados y hubo paro por varios días.

En Huancavelica intentaron quemar la Prefectura y se enfrentaron a la Policía.

En Juliaca (Puno), al menos 17 personas fallecieron producto de los enfrentamientos contra la gestión de Boluarte.

El panorama tampoco es favorable en Cajamarca, pues hace un mes las rondas campesinas anunciaron el reinicio de protestas en rechazo al gobierno de turno.

Durante los primeros meses del Gobierno de Dina Boluarte se registraron una serie de manifestaciones.

ANÁLISIS

Para el analista político Ángel Delgado, la presidenta Boluarte debería ir con los integrantes de su Gabinete Ministerial a las regiones para atender las problemáticas existentes y las demandas de la ciudadanía.

“Ella tiene que ir a trabajar. La recesión va a golpear fundamentalmente en el interior del país, va a deprimir más el campo, la vida será más dura en provincias”, indicó.

En diálogo con Correo, el especialista consideró que si la mandataria no se ha trasladado a la totalidad de las regiones porque “tiene miedo”.

“No puede haber un lugar del Perú que sea vedado a la presidencia de la presidenta, por más que hayan manifestaciones radicales y opositores (...). El hecho de que no la quiera, no significa que no se trate con ella una serie de asuntos de interés para los pueblos que tiene, debe resolver conflictos y problemas que están a nivel de gobierno, no hay ninguna excusa”, precisó.

Finalmente, dijo esperar que el Congreso sea responsable y no le de la autorización para viajar al exterior cada mes.

“El Parlamento no debe dar la autorización porque van a parecer cómplices de esta situación que solo trae perjuicios y ningún beneficio”, agregó Delgado.