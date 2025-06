La presidenta Dina Boluarte habría considerado la posibilidad de conducir su propio programa televisivo los domingos a las 8 de la noche, en un horario que coincide con el de varios espacios periodísticos de señal abierta.

El programa dominical Panorama reveló detalles sobre la propuesta de la mandataria de conducir un espacio televisivo, con la intención de “acercarse a la población” y resaltar “su lado humano”. Según el informe, el formato habría evitado abordar temas políticos o responder preguntas incómodas.

Según el reportaje, se intentó incorporar a la periodista Carol Ruiz como conductora del programa. Ruiz acudió a Palacio de Gobierno el 19 de marzo para conversar sobre el proyecto, pero finalmente rechazó la propuesta al no estar de acuerdo con los términos planteados, que incluían un enfoque centrado exclusivamente en resaltar la biografía positiva de la presidenta.

Luego de la negativa de Carol Ruiz, se habría intentado negociar con el periodista Ricardo Alva, quien cuenta con una larga trayectoria en TV Perú. No obstante, según el reportaje de Panorama, Alva no recibió mayores detalles sobre el proyecto. El 7 de mayo ingresó a Palacio de Gobierno, donde realizó pruebas técnicas como el uso de micrófonos, pero no llegó a ensayar con la presidenta, ya que esta no se presentó. Tras esperar hasta pasadas las tres de la tarde, el periodista decidió retirarse.

Un detalle relevante, según Panorama, es que Eduardo Guerrero, asesor de prensa de la jefa de Estado, expresó su objeción al proyecto argumentando que podría ser comparado con “Aló Presidente”, el programa televisivo que conducía el expresidente venezolano Hugo Chávez. Por ello, sugirió explorar otro formato antes de lanzar un espacio conducido directamente por la mandataria. Finalmente, meses después, se estrenó el programa “A Toda Máquina”, orientado a resaltar las obras del gobierno.

El último 25 de junio, el premier Eduardo Arana señaló que la jefa de Estado tenía la intención de impulsar la “difusión de sus ideas”, y manifestó su confianza en que pronto pondrá en marcha dichos proyectos comunicacionales.

“En efecto, la Sra. presidenta tiene dentro de su cartelera de difusión de sus ideas que quizás no ha podido cristalizarse. (...) Esperemos que en los próximos días esta idea se pueda cristalizar”, señaló.

No obstante, luego de dos días, negó que se realizara un programa sobre la presidenta.

“Esto nunca ha sido un programa. Lo que se intentaba es que pudiera tener cualquier ventana donde pueda dar entrevistas, declaraciones. No estamos hablando programa perse y en EL marco panorama electoral, el gobierno no hará uso de la plataforma que pueda manchar, intervenir la neutralidad electoral”, agregó.