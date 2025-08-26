La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la presentación de una ambulancia aérea, dos aeronaves de instrucción y un helicóptero para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ocasión en la que aprovechó para resaltar el desempeño económico del país en lo que va del año.

Durante su discurso, la mandataria subrayó que “económicamente el país está dando la talla internacional” y que el dinamismo económico responde a una mejora real en los bolsillos de los ciudadanos.

Crecimiento económico del 3.3 %

Boluarte señaló que en la primera mitad del 2025 la economía peruana creció 3.3 %, ubicándose entre las tasas más altas de Latinoamérica. “Lo más alentador es que ese crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas”, afirmó.

De acuerdo con el último reporte del INEI, el gasto privado superó los 348 mil millones de soles, con una expansión superior al 3 % en el mismo periodo. “Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado”, sostuvo.

Compromiso del Gobierno

La mandataria agregó que estas cifras motivan a su gestión a continuar con obras y proyectos hasta julio del 2026. “Son cifras que se traducen en hogares que progresan, en familias que construyen un futuro mejor y en peruanos que avanzan con esperanza. Seguiremos sin descanso cerrando brechas y construyendo juntos el país moderno y digno que merecemos”, enfatizó.

Boluarte reafirmó que el Ejecutivo avanza “firme y decidido” en su compromiso de consolidar la economía nacional, con el objetivo de asegurar un crecimiento sostenido que garantice bienestar y progreso para todos los peruanos.