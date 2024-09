La Fiscalía abrió una nueva investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por una reunión con la destituida la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, confirmó el encuentro entre Dina Boluarte y al exfiscal, donde le habría solicitado no pasar al retiro al general Raúl Alfaro.

La defensa legal de Dina Bolaurte dijo a Latina, que las indagaciones iniciaron luego del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien confirmó la reunión entre ambas partes. Indicó que Dina Boluarte ha sido citada para declarar el próximo 9 de octubre.

“La investigación preliminar se inició hace dos semanas tras la declaración de una sola fuente, el exasesor Jaime Villanueva”, señaló.

Juan Carlos Portugal aseguró que la reunión de la mandataria con Patricia Benavides fue porque la exfiscal le solicitó que no diera de baja al general Raúl Alfaro, excomandante general de la PNP ; que -según el abogado- la petición habría sido rechazada.

“El Ministerio Público dice que hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro; sin embargo, la presidenta no hace eco a ninguna exigencia. La reunión existió y está probada, pero la consecuencia es que la mandataria no hizo lo que supuestamente le dijo la exfiscal de la Nación y su reacción fue denunciar a mi defendida por el delito de genocidio”, refirió.

