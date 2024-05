Varios recibos de pago por S/100 mil en total revelan la relación entre el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y su amigo Víctor Hugo Torres Merino con la ONG Las Manos que Ayudan, la cual tiene convenios con el Estado.

De acuerdo a un informe de “Punto final” sobre Nicanor Boluarte, los recibos por un monto de 10 mil soles son de julio del 2023 ; S/20 mil en setiembre, S/15 mil en noviembre y S/ 5 mil en abril por concepto de “Participación en la elaboración del plan de trabajo que permita levantar el diagnóstico de la educación básica rural en 6 regiones, sistematizarla y formular políticas públicas viables orientadas al cierre de brechas de desigualdad”.

“El señor Boluarte ha participado y se le ha contratado como consultor, él ha brindado un servicio y lo ha entregado, pero yo no lo conozco, nunca he conversado con él, no conozco a nadie de su entorno, ni a su secretaria. (...) La ONG funciona en mi estudio. Pero yo nunca lo he visto”, afirmó en marzo último el director de la ONG, Álvaro Gonzales, a ese programa periodístico.

Señaló que el dinero para pagar los servicios del hermano de la presidenta Dina Boluarte, provenían de empresas que brindaban fondos a la ONG. “Siempre es así. Nosotros no tenemos recursos propios”, indicó aquella vez

Asimismo, el amigo de hermano de la mandataria, el profesor Víctor Torres también cobró S/50 mil a la misma ONG a través de cuatro recibos correspondientes a julio de 2023 (S/10 mil), agosto (S/10 mil y S/15 mil), y setiembre (S/15 mil) por concepto de la misma elaboración del plan de trabajo por el que se pagó a Nicanor Boluarte.

En diciembre de 2023, las ONG Las Manos que Ayudan que preside Jorge Luis Garboza, suscribió un convenio con el Ministerio de Defensa.

TE PUEDE INTERESAR: