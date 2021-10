La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, señaló que la moción de censura contra Iber Maraví está en manos del Congreso, por lo que solicitó a este poder del Estado que actúe con objetividad al evaluarla.

“Efectivamente, la moción de censura contra el ministro Iber Maraví está ahorita en manos del Congreso y pedimos que el Congreso, en la objetividad que corresponda, deban resolver este tema dentro de la autonomía de poderes”, señaló la ministra.

Luego de la interpelación que se llevó a cabo este jueves en el pleno del Congreso, congresistas de diversas bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza Para el Progreso firmaron una moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo a quien cuestionan por los supuestos vínculos que fueron reportados entre Maraví y actos terroristas a inicios de 1980.

Dina Boluarte dijo que Guido Bellido debería responder por qué habló sobre cuestión de confianza. (Canal N)

Dina Boluarte evitó responder si es que el Poder Ejecutivo plantearía una cuestión de confianza, posibilidad que mencionó Guido Bellido en conferencia de prensa este miércoles, al reiterar que esta opción no fue debatida dentro del gabinete.

“El tema de la cuestión de confianza no estaba en agenda y no voy a opinar más allá de lo que no se ha tratado en el Consejo de Ministros [...] Tendrían que hacerle la pregunta al señor Bellido para que diga en razón a qué hace este tipo de adelanto de opinión”, comentó.

La también vicepresidenta de la República descartó, pese a estos comentarios, que exista algún fraccionamiento dentro del gabinete por las opiniones del primer ministro.

“Nosotros trabajamos de manera orgánica, todos los ministros. Estamos bajo lineamientos del presidente Pedro Castillo. El asunto es que hay que preguntarle a él. Con él (Guido Bellido) estamos trabajando de manera orgánica. No hay ningún resquebrajamiento en el gabinete”, concluyó.

