La presidenta Dina Boluarte afirmó que el nuevo penal que se edificará en la isla El Frontón permitirá garantizar el aislamiento efectivo de internos de alta peligrosidad, con el objetivo de debilitar las redes criminales que continúan operando desde los centros penitenciarios del país.

El anuncio se realizó durante la ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno, tras la firma de un convenio entre tres ministerios para concretar la construcción de la nueva cárcel.

En su intervención, la mandataria consideró que la reapertura de este establecimiento penitenciario representa un “paso histórico”, que marcará un antes y un después en las medidas estatales dirigidas a modernizar y reorganizar el sistema carcelario. Según indicó, este proceso también busca enfrentar el hacinamiento que caracteriza a varios penales del país.

“Con la construcción de este nuevo penal, aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica y un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día, restricciones de comunicación y desplazamiento”, sostuvo Boluarte.

La jefa de Estado enfatizó además que el centro penitenciario contará con condiciones de acceso completamente restringidas, lo que permitirá asestar un golpe directo a las organizaciones delictivas que se articulan desde los penales.

“Este nuevo centro tendrá un acceso completamente restringido y así daremos un golpe certero a esas organizaciones criminales que operan desde los penales”, subrayó.

En cuanto a la capacidad del penal, Boluarte precisó que este recinto estará destinado a albergar a dos mil internos clasificados en los regímenes especial y cerrado especial. Todos ellos permanecerán bajo estrictas medidas de control y con un sistema de visitas rigurosamente supervisado.

“Ahí estarán cumpliendo la condena que el sistema judicial peruano les haya dado en sus sentencias”, puntualizó la mandataria, remarcando que el perfil de la población penitenciaria estará compuesto por reclusos considerados de alta peligrosidad.