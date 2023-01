La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que muchas personas de las comunidades altoandinas-sin precisar las regiones- se encuentran obligadas a participar en las protestas y tomas de carreteras por las amenazas de vándalos de quemar sus casas, cobrarles de cupos y cortarles el agua.

“Ayer hemos tenido reuniones con la instituciones católica, religiosa, evangélica y demás, donde he podido recibir que en estas comunidades altoandinas las hermanas y hermanos que salen a las protestas están siendo obligadas, coaccionadas porque les dicen que si no vas a marchar te vamos a pedir una cuota de 100 soles, cortar tu suministro de agua o incendiar tu casa. Eso ya no es una protesta sana ni pacífica”, señaló la jefa de Estado.

En esa línea, señaló que la población no puede estar chantajeada por “estos señores minoritarios”, quienes buscan quebrantar la democracia, el estado de derecho y jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz, trabajar y producir economías para sus hogares.

Agregó que, en las regiones altoandinas, ya llega el friaje y se debe estar pensando en la prevención para que los niños no sufran de neumonía. Por ello, pidió al gobernador regional de Puno a que ayude a “resolver los problemas de su región”, que no solo es construir pistas, veredas y desagüe.

En otro momento, Boluarte dijo que bloquear las carreteras o no permitir que ingresen estos camiones que llevan el gas o combustible de una zona no son protestas pacíficas. “Estamos abriendo en las próximas horas la carretera (...) el derecho de la protesta de ellos bloqueando carretera termina porque el derecho del resto de peruanos -que somos la mayoría- queremos transitar con libertad y no ser coaccionados”, sostuvo.

