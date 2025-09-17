Durante su última actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte se refirió a los fiscales del Ministerio Público y criticó la apertura de carpetas fiscales que, según afirmó, carecen de sustento jurídico y buscan distraer a su gobierno.

En la ceremonia oficial de suscripción de la modificación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, la mandataria brindó un discurso sobre la nueva inversión en el sector energético.

No obstante, Boluarte aprovechó su discurso para recalcar que su gobierno trabaja “con las manos limpias”, pese a la difusión de los recientes audios atribuidos al premier Eduardo Arana y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Continuando con su discurso, la jefa de Estado afirmó que dejará un Perú distinto al culminar su mandato y aseguró no tener carpetas fiscales en el Ministerio Público. Añadió que las investigaciones abiertas en su contra solo buscan distraer a su gobierno.

“No tenemos carpetas de investigación en el Ministerio Público aunque nos las generen (carpetas) para distraernos de nuestra tarea primordial que es gobernar. Les decimos a aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, que no tienen sentido jurídico, no nos distraen sus carpetas fiscales“, manifestó.

“No nos distraen sus carpetas fiscales, todo lo contrario. Estamos concentrados, en equipo, para seguir apostando por el desarrollo del país (..) Estamos apostando por el Perú y el 28 de julio con todo mi equipo saldremos por la puerta grande diciéndole al Perú, misión cumplida”, agregó.